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«ПСЖ» может вернуть Тухеля на пост главного тренера. У Галтье есть время до 8 марта

«ПСЖ» может вернуть Тухеля на пост главного тренера. У Галтье есть время до 8 марта
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Бывший главный тренер «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томас Тухель может вернуться на пост наставника парижского суперклуба. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан разочаровано последними результатами команды, но пока не собирается увольнять действующего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Однако французскому специалисту дадут время поработать до 8 марта, когда состоится ответный матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этой встречи будущее Галтье в клубе может быть под вопросом.

Владельцы «ПСЖ» в случае увольнения Галтье хотели бы пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана, однако бывший наставник парижан Томас Тухель также претендует на возможную должность и может вернуться в клуб.

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