Сделка по покупке представителями Катара «Манчестер Юнайтед» близка к завершению
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Представители Катара близки к приобретению контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
«После отказа владельцев «Ливерпуля» продавать контрольный пакет акций клуба, превышающий 49% всех акций клуба и позволяющий принимать какие-либо управленческие решения, всё внимание переключилось к «Манчестер Юнайтед». Остались считанные шаги до объявления о приобретении представителями Катара «Юнайтед», — гласит сообщение „твиттера» Qatari.
«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав после 23 сыгранных матчей 46 очков. «Красные дьяволы» уступают лидирующим «Манчестер Сити» и «Арсеналу» по пять очков.
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