Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сделка по покупке представителями Катара «Манчестер Юнайтед» близка к завершению

Сделка по покупке представителями Катара «Манчестер Юнайтед» близка к завершению
Аудио-версия:
Комментарии

Представители Катара близки к приобретению контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«После отказа владельцев «Ливерпуля» продавать контрольный пакет акций клуба, превышающий 49% всех акций клуба и позволяющий принимать какие-либо управленческие решения, всё внимание переключилось к «Манчестер Юнайтед». Остались считанные шаги до объявления о приобретении представителями Катара «Юнайтед», — гласит сообщение „твиттера» Qatari.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав после 23 сыгранных матчей 46 очков. «Красные дьяволы» уступают лидирующим «Манчестер Сити» и «Арсеналу» по пять очков.

Лучший нападающий мира в наступившем году. Звезда «МЮ» раскрыл в себе новые способности Лучший нападающий мира в наступившем году. Звезда «МЮ» раскрыл в себе новые способности

7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023