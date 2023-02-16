Бартомеу: абсурдно думать, что «Барселона» покупала судей. Нам скрывать нечего

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал обвинения в адрес каталонского клуба в связи с переводом денежных средств одному из представителей испанского судейского корпуса.

«Абсолютно абсурдно думать, что мы покупали какого-либо судью. Нам скрывать нечего. Отчёты существуют, их формируют как для основной команды, так и для «Барселоны Б» после каждого матча, чтобы оценить уровень судейства. Если бы мы влияли на судей, они бы не отменили наш гол в ворота «Атлетико», который позволил бы нам стать чемпионами Ла Лиги. Абсурдно думать об этом. И я бы мог привести больше примеров», — приводит слова Бартомеу La Vanguardia.

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