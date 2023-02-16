Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА сообщил, что клуб отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и её жителям за гостеприимство; за то, что вот уже 24-й день нам помогают с решением любых вопросов.

К огромному несчастью, 6 февраля здесь произошла чудовищная трагедия. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.

Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.

На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, за последнее время в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами находились тысячи человек.

В Турции после трагедии клубы снимаются с чемпионата. Что с ними будет? В Турции после трагедии клубы снимаются с чемпионата. Что с ними будет?
1
0
0
0
2
1
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ПФК ЦСКА •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023