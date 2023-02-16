ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

Московский ЦСКА сообщил, что клуб отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и её жителям за гостеприимство; за то, что вот уже 24-й день нам помогают с решением любых вопросов.



К огромному несчастью, 6 февраля здесь произошла чудовищная трагедия. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.



Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.



На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, за последнее время в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами находились тысячи человек.