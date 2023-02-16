Кулибали: был счастлив поработать с Тухелем. Жаль, это длилось недолго

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о том, как бывший наставник лондонцев Томас Тухель хотел переманить сенегальца в «ПСЖ», который немецкий специалист тренировал до переезда в Англию.

«Когда были матчи между «Наполи» и «ПСЖ» в 2018 году, обе игры закончились вничью. После одной из двух встречи мы поговорили с Тухелем, и он поздравил меня, сказал, что я отличный игрок.

Позже он пытался переманить меня в «ПСЖ». Этого не случилось, но потом это произошло прошлым летом в «Челси». Он был полон энтузиазма, и я тоже был счастлив поработать с ним, жаль, что это длилось недолго. Он был очень важен для моего прихода в «Челси», и я должен поблагодарить его за эту возможность», — приводит слова Кулибали журналист Альфредо Педулла.

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