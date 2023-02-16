Главный тренер «Рубина» Уктульбаев рассказал о травмах Зотова и Кабутова

Главный тренер «Рубина» Юрий Уктульбаев прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Ахматов» (1:1).

«Мне сказали, что мышцу Александр Зотов забил, и она напряглась, поэтому мы не стали рисковать. Он хотел разбегаться, но мы сразу заменили. Надеюсь, что там ничего страшного. Кабутов в прошлой довольно плотной игре получил удар по икроножной мышце, она немного забита была. Решили сделать паузу, чтобы не усугубить. Лисакович пока болеет. По Белеку ходит вирус, выбивает одного-двух игроков. Пока у него температура. Надеюсь, что в ближайшие дни он оклемается.

Мы не зациклены на результате, чтобы продлить серию и чтобы говорили, что Уткульбаев не проигрывает. Рано или поздно это случится и надо спокойно к этому отнестись. Важно, что мы как команда растем и проявляем характер. Ребята еще больше друг друга узнают», — цитирует наставника пресс-служба клуба.