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Хавбек «Рубина» Олег Иванов: с командами Премьер-Лиги играть лечге

Хавбек «Рубина» Олег Иванов: с командами Премьер-Лиги играть лечге
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов подвел итоги товарищеского матча с грозненским «Ахматом» (1:1).

«По мне, если честно, с командами Премьер-Лиги играть легче, потому что больше обдуманных действий. Ты предполагаешь, что будет делать соперник. В Первой лиге зачастую играют больше на физических качествах, а в Премьер-Лиге больше играют за счёт головы. Поэтому матчи интереснее.

Думаю, каждый тренер хочет видеть тот футбол, который приносит результат. Послушаем на разборе, что главный тренер скажет по поводу этой игры. Если говорить о ребятах, которые получили больше игрового времени, чем я — думаю, они готовы процентов на 70-80 уже. Своё состояние оценил бы процентов на 60, потому что не так много игрового времени было», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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