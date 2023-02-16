Ван дер Варт объяснил причины низкой результативности Коди Гакпо за «Ливерпуль»

Бывший футболист «Тоттенхэма» и «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о выступлении нападающего Коди Гакпо за «Ливерпуль», который в семи матчах за клуб отметился только одним голом.

«Самым большим сюрпризом для меня стало не то, что «Ливерпуль» купил Коди Гакпо в прошлом месяце. Если ты проводишь такой турнир, как в Катаре, то привлечёшь интерес многих топ-клубов.

Удивило меня то, что они подписали игрока, который всю свою карьеру играл на позиции левого вингера, а в сборной он играл десятым номером, вторым форвардом… а теперь он играет чистой «девяткой»? Но он не центральный нападающий!

Коди нужно пространство для игры, ему нужно бегать с мячом, и тогда он будет наиболее опасен. Это самая большая проблема, с которой он сталкивается в «Ливерпуле». Почему они играют с ним как с чистой «девяткой»? Он левый вингер, который может проникнуть внутрь штрафной и создать там опасный момент», — приводит слова ван дер Варта talkSPORT.

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