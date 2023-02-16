«ПСЖ» не готов пойти на всё ради сохранения Месси. Повторения ситуации с Мбаппе не будет

Французский «ПСЖ» не готов пойти на всё ради продления контракта со своим звёздным аргентинским нападающим Лионелем Месси, соглашение которого с парижанами истекает в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, «ПСЖ» не готов выполнить любые условия ради сохранения Месси в составе, несмотря на то, что парижане хотели бы, чтобы аргентинец остался в команде. Руководство «ПСЖ» не хочет повторения прошлогодней ситуации с продлением контракта другого лидера клуба, форварда Килиана Мбаппе. Напомним, парижская команда пошла на ряд уступок французу ради того, чтобы тот не перешёл в мадридский «Реал».

Ранее стало известно, что Месси не готов продлить контракт с «ПСЖ» и рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

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