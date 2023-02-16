«ПСЖ» не готов пойти на всё ради сохранения Месси. Повторения ситуации с Мбаппе не будет

Французский «ПСЖ» не готов пойти на всё ради продления контракта со своим звёздным аргентинским нападающим Лионелем Месси, соглашение которого с парижанами истекает в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, «ПСЖ» не готов выполнить любые условия ради сохранения Месси в составе, несмотря на то, что парижане хотели бы, чтобы аргентинец остался в команде. Руководство «ПСЖ» не хочет повторения прошлогодней ситуации с продлением контракта другого лидера клуба, форварда Килиана Мбаппе. Напомним, парижская команда пошла на ряд уступок французу ради того, чтобы тот не перешёл в мадридский «Реал».
Ранее стало известно, что Месси не готов продлить контракт с «ПСЖ» и рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки:
- 16 февраля 2023
-
22:29
-
22:24
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
21:30
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:12
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:19
-
19:06
-
19:05
-
19:00