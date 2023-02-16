«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Команды не смогли открыть счёт в первой половине встречи, проходящей на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, Испания.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме было несколько опасных моментов у ворот «Барселоны», однако игроки «Манчестер Юнайтед» не смогли реализовать возникшие возможности.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом» Сосьедад, «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.