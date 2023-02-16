Адвокат Алвеса заявил, что у игрока был секс с девушкой, обвинившей его в изнасиловании
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Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста Дани Алвеса, рассказал о новых деталях расследования в деле игрока, которого обвиняют в изнасиловании.
Юрист сообщил, что у его клиента был секс с девушкой, которая написала заявление в полицию. Защитник игрока отметил, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у дамы были бы обнаружены повреждения.
Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.
Джоана Санс, бывшая супруга Дани Алвеса, навестила бразильского футболиста в тюрьме, а позднее развелась с ним.
Дани Алвес странно отреагировал на вопрос журналиста
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