Адвокат Алвеса заявил, что у игрока был секс с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста Дани Алвеса, рассказал о новых деталях расследования в деле игрока, которого обвиняют в изнасиловании.

Юрист сообщил, что у его клиента был секс с девушкой, которая написала заявление в полицию. Защитник игрока отметил, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у дамы были бы обнаружены повреждения.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

Джоана Санс, бывшая супруга Дани Алвеса, навестила бразильского футболиста в тюрьме, а позднее развелась с ним.

Дани Алвес странно отреагировал на вопрос журналиста