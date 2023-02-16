Головин выйдет в старте «Монако» на матч 1/16 Лиги Европы с «Байером»

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы команд:

«Байер»: Градецки — Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье — Андрих, Паласиос, Амири — Вирц, Гложек, Диаби.

«Монако»: Нюбель — Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике — Фофана, Камара, Дьятта — Головин, Минамино, Эмболо.

Французский «Монако» выступит на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее выступал в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».