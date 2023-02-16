«Шахтёр» обыграл «Ренн» в первом матче 1/16 Лиги Европы

Закончился проходивший сегодня, 16 февраля, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, Польша, матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтёр» был номинальным хозяином с французским «Ренн». Встреча завершилась победой хозяев 2:1.



Счёт был открыт на 11-й минуте усилиями футболиста «Шахтёра» Дмитрия Крыськива, добившего мяч в ворота французов после рикошета от штанги (1:0). В самой концовке первой половины встречи полузащитник «Шахтёра» Артём Бондаренко реализовал пенальти в ворота «Ренна», укрепив преимущество своей команды (2:0). На 59-й минуте с передачи Жереми Доку форвард французов Карл Токо Экамби отыграл один мяч (2:1).



«Шахтёр» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпциг» и шотландским «Селтиком». «Ренн» пробился в игры на вылет, заняв второе место в группе Лиги Европы с турецким «Фенербахче», греческим АЕКом и киевским «Динамо». Ответная встреча между «Ренном» и «Шахтёром» состоится 23 февраля во Франции.