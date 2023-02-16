Уткин: люблю свою страну. Нелегально матч АПЛ смотрело больше людей, чем игру ЛЧ

Спортивный журналист Василий Уткин сравнил уровень интереса российской аудитории к матчам Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги.

«Вчера почти в одно и то же время проходили матчи Лиги чемпионов, Испании и Англии. Мне стало интересно, какой турнир смотрело большинство моих соотечественников. Больше всего смотрели АПЛ. В этом нет ничего удивительного, ведь матч двух английских лидеров — это почти уровень полуфинала или даже финала Лиги чемпионов.

Естественно, матч АПЛ был популярнее, чем игры всего лишь 1/8 финала Лиги чемпионов. Эту игру обсуждали во многих телеграм-каналах. И это был единственный матч, который у нас нельзя посмотреть официально. Люблю свою страну», — сказал Уткин в эфире своего канала.