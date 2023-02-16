Товарищеский матч «Зенита» против «Сепахана» в Иране посетят 40 тысяч зрителей

По информации «Чемпионата», на товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом» в Иране было реализовано около 40 тысяч билетов. Также на игру прилетели 100 болельщиков из России.

Матч между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится завтра, 17 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Накш-э-джахан» в Исфахане. Официальная вместимость стадиона составляет 75 тысяч. Стартовый свисток в матче должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.

«Зенит» прилетел в Иран сегодня. Сборы в этой стране станут последним этапом подготовки санкт-петербургской команды к рестарту сезона Российской Премьер-Лиги и матчей плей-офф Кубка России. До этого «Зенит» провёл сборы в Катаре и ОАЭ, где в общей сложности провёл восемь товарищеских встреч.