«Мы диктовали ход игры». Тен Хаг — о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат с «Барселоной» (2:2) в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы.
«Я думаю, что мы диктовали ход игры, за исключением, может быть, 15 минут в первом тайме, когда у нас были некоторые трудности, но в остальном мы диктовали ход матча и имели много моментов. Я был немного разочарован тем, что в перерыве счёт был 0:0, потому что мы должны были забить, а те возможности, которые у них были, мы создали сами.
Думаю, что это была отличная игра, где встретились две атакующие команды. Я думаю, что это был матч уровня Лиги чемпионов, даже более того, так что я действительно наслаждался игрой. В итоге матч завершился со счётом 2:2, и мы должны закончить это противостояние на «Олд Траффорд», — приводит слова тен Хага BBC.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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