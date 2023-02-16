Хави поделился эмоциями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Я считаю, что сегодня с нами играла одна из лучших команд в Европе. Мы всегда старались показывать свой уровень в матчах с ними. Обычно, когда мы опережали их в Европе, у них был психологический спад, а у нас нарастала радостная реакция. Сегодня мы выложились на все сто.



Я ожидаю очень напряженного матча на «Олд Траффорд». Мы можем выиграть его, раз сегодня разошлись миром. Мы будем соревноваться и посмотрим, что произойдет», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.



