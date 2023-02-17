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«Барселона» продлила серию без поражений во всех турнирах до 17 матчей

«Барселона» продлила серию без поражений во всех турнирах до 17 матчей
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Испанская «Барселона» сыграла вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы (2:2), что позволило каталонской команде продлить серию без поражений во всех турнирах до 17 матчей. Об этом сообщает статистический портал Squawka в своём телеграм-канале.

«Барселона» одержала на этом отрезке 14 побед и три раза сыграла вничью. В чемпионате Испании каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков после 21 сыгранного матча. «Барселона» опережает идущий вторым мадридский «Реал» на восемь очков. В Кубке Испании каталонцы дошли до полуфинала, где сыграют два матча с «Реалом» 2 марта и 5 апреля. Ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы состоится 23 февраля.

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