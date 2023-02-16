Серхи Роберто: Педри сказал мне, что у него что-то с четырехглавой мышцей

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Манчестер Юнайтед» любит владеть мячом. Это был интересный матч. Жаль, что не смогли выиграть. Нашей целью была победа. В любом случае, лучше ничья, чем поражение. Команда боролась до конца.

Когда счёт в вашу пользу, вам спокойнее выходить в атаку. Это был матч с довольно большим количеством моментов для нас обоих. К ответной встрече нужно ещё предстоит подготовиться. Педри сказал мне, что у него что-то с четырехглавой мышцей. Будем надеяться, что всё в норме, потому что он нам необходим. Он классный игрок», — цитирует Роберто Marca.



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.