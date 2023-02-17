Тьерри Анри заявил о готовности возглавить сборную США

Бывший французский главный тренер «Монако» и «Монреаля» Тьерри Анри, также работавший ассистентом наставника сборной Бельгии, заявил о готовности возглавить национальную команду США.

«Знаю ли я игроков? Да, я знаю их. Знаю ли я лигу? Да, я знаю её. Хочу ли я возглавить какую-либо сборную? Да, конечно, хочу.

Но я бы не хотел снова быть номером два. Это не то, что я ищу. Я очень уважаю Роберто Мартинеса, он предоставил возможность, которую мне не дал никто другой, но я бы хотел работать главным тренером.

Каковы шансы сборной США на удачное выступление на домашнем чемпионате мира 2026 года? Иногда большие команды не могут победить в домашних матчах, маленькие же обычно выступают хорошо. Я помню, как Южная Корея дошла до полуфинала на своём чемпионате мира в 2002 году. Они сделали перерыв в своём чемпионате и тренировались восемь месяцев, чтобы выступить хорошо, а люди недоумевали, почему они в такой хорошей форме и дошли до полуфинала», — приводит слова Анри CBS Sports.