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«Севилья» разгромила ПСВ, «Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном»

«Севилья» разгромила ПСВ, «Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном»
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Сегодня, 17 февраля, завершились первые матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала ПСВ, а «Мидтьюлланн» гостил у «Спортинга». Обе встречи начались в 23:00 мск.

В первом тайме «Севилья» имела множество возможной для взятия ворот, и случилось это только на 45+2-й минуте — гол забил Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса.

В начале второй половины «Севилья» добилась максимального комфортного для себя счёта. Сначала Лукас Окампос сделал счёт 2:0 на 50-й минуте, а через пять минуте Неманья Гудель довёл результат до разгромного. Матч завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Эн-Несири – 45+2'   2:0 Окампос – 50'   3:0 Гудель – 55'

На протяжении практически всей встречи португальский «Спортинг» имел преимущество над датским «Мидтьюлланном», который в основном сосредоточился на обороне своих ворот. И именно гости смогли открыть счёт в этой встрече — на 77-й минуте вывел датчан вперёд Эмам Ашур. Лиссабонцы смогли сравнять счёт только на 90+4-й минуте, отличилися Себастьян Коатес. Этот гол помог хозяевам сыграть вничью — 1:1.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Ашур – 77'   1:1 Коатес – 90+4'
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