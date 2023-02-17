«Севилья» разгромила ПСВ, «Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном»

Сегодня, 17 февраля, завершились первые матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала ПСВ, а «Мидтьюлланн» гостил у «Спортинга». Обе встречи начались в 23:00 мск.

В первом тайме «Севилья» имела множество возможной для взятия ворот, и случилось это только на 45+2-й минуте — гол забил Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса.

В начале второй половины «Севилья» добилась максимального комфортного для себя счёта. Сначала Лукас Окампос сделал счёт 2:0 на 50-й минуте, а через пять минуте Неманья Гудель довёл результат до разгромного. Матч завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0.

На протяжении практически всей встречи португальский «Спортинг» имел преимущество над датским «Мидтьюлланном», который в основном сосредоточился на обороне своих ворот. И именно гости смогли открыть счёт в этой встрече — на 77-й минуте вывел датчан вперёд Эмам Ашур. Лиссабонцы смогли сравнять счёт только на 90+4-й минуте, отличилися Себастьян Коатес. Этот гол помог хозяевам сыграть вничью — 1:1.