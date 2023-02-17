«Севилья» разгромила ПСВ, «Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном»

Сегодня, 17 февраля, завершились первые матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала ПСВ, а «Мидтьюлланн» гостил у «Спортинга». Обе встречи начались в 23:00 мск.
В первом тайме «Севилья» имела множество возможной для взятия ворот, и случилось это только на 45+2-й минуте — гол забил Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса.
В начале второй половины «Севилья» добилась максимального комфортного для себя счёта. Сначала Лукас Окампос сделал счёт 2:0 на 50-й минуте, а через пять минуте Неманья Гудель довёл результат до разгромного. Матч завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0.
На протяжении практически всей встречи португальский «Спортинг» имел преимущество над датским «Мидтьюлланном», который в основном сосредоточился на обороне своих ворот. И именно гости смогли открыть счёт в этой встрече — на 77-й минуте вывел датчан вперёд Эмам Ашур. Лиссабонцы смогли сравнять счёт только на 90+4-й минуте, отличилися Себастьян Коатес. Этот гол помог хозяевам сыграть вничью — 1:1.
- 17 февраля 2023
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29