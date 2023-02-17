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Гави пропустит ответный матч с «Манчестер Юнайтед»

Гави пропустит ответный матч с «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Это связано с перебором желтых карточек.

Испанец получил предупреждение во втором тайме первого матча серии. На 73-й минуте хавбек придержал Фреда за футболку и на жёлтую карточку. Отметим, что Педри тоже может пропустить ответную игру из-за травмы.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

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