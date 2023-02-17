«Лацио» в меньшинстве обыграл «ЧФР Клуж»

Сегодня, 17 февраля, завершался ряд матчей в рамках 1/16 финала Лиги конференций. В одном из них «Лацио» на своём поле принимал «ЧФР Клуж». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

На 15-й минуте Патрисио Габаррон был удалён с поля после получения прямой красной карточки. На 45+4 минуте Чиро Иммобиле с передачи Фелипе Андерсона забил единственный гол в игре.

В другой игре «Шериф» на своём поле принимал «Партизан». В этой игре сильнее оказался сербский клуб — Рикарду Гомеш забил, ему ассистировал Квинси Мениг. Вскоре сербы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Игор Вуячич -, однако сумели удержать победный счёт. Проведение ответных матчей запланировано на следующий четверг.