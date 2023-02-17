«Лацио» в меньшинстве обыграл «ЧФР Клуж»
Поделиться
Сегодня, 17 февраля, завершался ряд матчей в рамках 1/16 финала Лиги конференций. В одном из них «Лацио» на своём поле принимал «ЧФР Клуж». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.
На 15-й минуте Патрисио Габаррон был удалён с поля после получения прямой красной карточки. На 45+4 минуте Чиро Иммобиле с передачи Фелипе Андерсона забил единственный гол в игре.
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Иммобиле – 45+4'
Удаления: Габаррон – 15' / нет
В другой игре «Шериф» на своём поле принимал «Партизан». В этой игре сильнее оказался сербский клуб — Рикарду Гомеш забил, ему ассистировал Квинси Мениг. Вскоре сербы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Игор Вуячич -, однако сумели удержать победный счёт. Проведение ответных матчей запланировано на следующий четверг.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29
Партнерский контент