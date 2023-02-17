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«Лацио» в меньшинстве обыграл «ЧФР Клуж»

«Лацио» в меньшинстве обыграл «ЧФР Клуж»
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Сегодня, 17 февраля, завершался ряд матчей в рамках 1/16 финала Лиги конференций. В одном из них «Лацио» на своём поле принимал «ЧФР Клуж». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

На 15-й минуте Патрисио Габаррон был удалён с поля после получения прямой красной карточки. На 45+4 минуте Чиро Иммобиле с передачи Фелипе Андерсона забил единственный гол в игре.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Иммобиле – 45+4'
Удаления: Габаррон – 15' / нет

В другой игре «Шериф» на своём поле принимал «Партизан». В этой игре сильнее оказался сербский клуб — Рикарду Гомеш забил, ему ассистировал Квинси Мениг. Вскоре сербы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Игор Вуячич -, однако сумели удержать победный счёт. Проведение ответных матчей запланировано на следующий четверг.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 1
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Гомеш – 45'
Удаления: нет / Вуячич – 50'
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