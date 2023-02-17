Хави считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Хави возмущен, что судья не назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», после того, как футболист «Красных Дьяволов» Фред сыграл рукой в своей штрафной площади.
«Считаю, что игра рукой Фреда – это чистый пенальти. Нам не дали пенальти в Милане в Лиге чемпионов, сегодня тоже не дали пенальти. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы за это назначали 11-метровый удар. Мне кажется это невероятным», — приводит слова Хави Goal.
«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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