Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен был забить «Барселоне» как минимум четыре гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что команда могла забить больше голов «Барселоне» (2:2) во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Я думаю, что играли две хорошие команды, высочайшего уровня. Было приятно смотреть. Но я думаю, что все согласны с тем, что обе команды показали действительно высокий уровень игры, и я был очень доволен нашим выступлением в матче с такой сильной командой. Нам нужно было лучше действовать в завершающей стадии, это то, чего мы не сделали. В такой игре мы создали много моментов. Есть небольшое разочарование, что мы не забили больше. Сегодня мы должны были забить как минимум четыре гола», — приводит слова тен Хага The Independent.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

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