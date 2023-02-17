Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен был забить «Барселоне» как минимум четыре гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что команда могла забить больше голов «Барселоне» (2:2) во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Я думаю, что играли две хорошие команды, высочайшего уровня. Было приятно смотреть. Но я думаю, что все согласны с тем, что обе команды показали действительно высокий уровень игры, и я был очень доволен нашим выступлением в матче с такой сильной командой. Нам нужно было лучше действовать в завершающей стадии, это то, чего мы не сделали. В такой игре мы создали много моментов. Есть небольшое разочарование, что мы не забили больше. Сегодня мы должны были забить как минимум четыре гола», — приводит слова тен Хага The Independent.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.
13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года
- 17 февраля 2023
-
02:52
-
02:49
-
02:48
-
02:23
-
02:03
-
01:53
-
01:43
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04