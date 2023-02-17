Главный тренер «Шахтёра»: думаю, мы показали, что есть жизнь после Мудрика

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ренном» (2:1).

«Доволен этим результатом. Это была наша первая серьёзная игра за три месяца, и после такого перерыва играть всегда непросто. Без стресса, без адреналина так долго… товарищеские матчи не то же самое. Так что да, я хочу поздравить свою команду.

Думаю ли я, что мы доказали, что есть «жизнь после Мудрика»? Думаю, да. Он отличный игрок, но теперь он игрок «Челси». Тем не менее, мы показали, что можем преуспеть даже без такого хорошего игрока». Крискив, который занял его место, забил гол и отдал отличный пас до того, как был назначен пенальти, — приводит слова Йовичевича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года.

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