Израильский агент: если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию

Известный израильский агент Григорий Крицер выразил мнение о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.
«Я лично считаю это нецелесообразным. Уровень футбола там однозначно ниже. Те же легионеры охотнее едут в команды, которые участвуют в европейских турнирах, чем в азиатских. Пока российский футбол вне еврокубков, этот вопрос хотя бы будет висеть в воздухе. А как только перейдут в АФК, в Европе скажут: «Окей, они уже в Азии, играют международные матчи — нет проблем». Если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию. Мы все надеемся, что этот конфликт рано или поздно закончится», — сказал Григорий Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 17 февраля 2023
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