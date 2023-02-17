Голкипер «Монако»: борьба с «Байером» за выход в 1/8 финала ещё не окончена

Голкипер «Монако» Александр Нюбель прокомментировал победу над «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, встреча завершилась победой «Монако» со счётом 3:2.



«Это была сложная игра, но мы рады победе. Знали, что будет тяжело, потому что у „Байера“ отличное качество в вопросе перехода из обороны в атаку. Мы выступили хорошо, даже несмотря на то, что выиграли благодаря голу в конце. Главное, что мы должны вынести из такой игры — то, что борьба за выход в следующий раунд не окончена. Мы рады воспользоваться преимуществом домашней арены в ответном матче и должны оставаться такими же сильными, как сегодня. Победа — самое главное», — приводит слова Нюбеля пресс-служба УЕФА.



Ответная встреча состоится в Монако 23 февраля.