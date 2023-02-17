Рафинья эмоционально отреагировал на замену в матче с «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Барселоны» Рафинья эмоционально отреагировал на свою замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Футболист был заменён на 83-й минуте и бразилец не смог сдержать эмоции. Сев на скамейку запасных Рафинья нанёс несколько ударов по креслу.

Вместо Рафиньи на поле вышел Ферран Торрес.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 9 результативных передач.

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