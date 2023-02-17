Президент Ла Лиги выступил с заявлением по поводу судейского скандала вокруг «Барселоны»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о том, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Понятно, что эти услуги никогда не должны были предоставляться. «Барселона» не сможет получить дисциплинарные санкции. Прошло пять лет, и срок выдачи таких санкций истекает через три года. На спортивном уровне это невозможно, но может быть на криминальном уровне. Прокуратура изучает факты, чтобы установить, было ли преступление по договорным матчам совершено физическими лицами. Посмотрим, чем закончится расследование», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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