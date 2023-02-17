Главный тренер «Нанта» прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал ничейный результат в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1).
«Хочу поздравить своих игроков, которые были настоящими героями и были уверены в себе. Мы знали, что будет непросто, но держались вместе. Во втором тайме мы были лучше. Знали, что должны забить, и нам это удалось. Чтобы совершить такой подвиг нам нужно совершить что-то безумное — провести два великих матча. И самый сложный будет ответный, потому что сейчас „Ювентус“ расстроен и они приедут к нам с огромным желанием.
Когда мы пропустили гол на 13-й минуте, я сказал себе, что будет очень сложно. Нам не хватало расслабленности в первом тайме, мы хотели защитить свои ворота и не смогли поддерживать своих форвардов. Да, сегодня мы показали отличный результат, но впереди ещё вторая встреча», — приводит слова Комбуаре L'Equipe.
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