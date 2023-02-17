Агент: в Израиле была критика в адрес Дасы из-за выбора России

Известный израильский агент Григорий Крицер выразил уверенность, что у трансфера Эли Дасы в «Динамо» не было политической подоплёки.
«Я уверен, что «Динамо» рассматривало Дасу только по игровым качествам. Всё остальное — спекуляции. По-моему мнению, он реально хороший футболист, по израильским меркам — звезда. Эли очень хотел «Маккаби» из Тель-Авива — просто не договорились по финансам. Может быть, по своим атакующим качествам он сильнее, чем по оборонительным, но в целом это достойный игрок.
В Израиле — да, была критика, но не сказал бы, что массовая. В газетах писали: мол, в сложившейся ситуации не совсем прилично ехать в Россию», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
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