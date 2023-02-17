Хави: «Манчетер Юнайтед» – потрясающая команда, у неё замечательный тренер

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Мы хотели, чтобы Кунде и Алонсо продвигались с мячом вперед и комбинировали с Гави. Хотели удивить «Юнайтед» таким образом. Мне понравилось, как мы использовали задуманное. Но «Манчестер Юнайтед» – потрясающая команда, одна из лучших в Европе, и у нее замечательный тренер», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.
«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.
- 17 февраля 2023
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