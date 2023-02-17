«Реал» считает скандал «Барселоны» с экс-главой судейского корпуса крупнейшим в Испании

«Реал» считает платежи «Барселоны» вице-президенту испанского судейского комитета крупнейшим скандалом в истории испанского футбола.



Как сообщает Marca, в мадридском клубе на протяжении многих лет замечали непоследовательные решения арбитров, и информация о том, что «Барселона» платила вице-президенту испанского судейского комитета, стала подтверждением их теории. В частности, речь идёт о том, что с 2016 по 2018 год в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.



«Реал» не намерен говорить о коррупции из уважения к «Барселоны» и судьям, работающим на матчах Ла Лиги, но считает тот факт, что каталонцы платили вице-президенту испанского судейского комитета крупнейшим скандалом в истории испанского футбола.



Клуб очень внимательно следит за всей информацией по этому вопросу. В Мадриде считают, что никаких серьёзных санкций к «Барселоне» не применят.



Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре € 1,4 млн с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Каталонский клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчёты о молодых игроках и судействе.



Затем стало известно, что «Барселона» заплатила Негрейре € 4,7 млн с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.



Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

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