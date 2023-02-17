«Футболисты тут ни при чём». Агент — об отношении к российским игрокам в Израиле

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, изменилось ли отношение к российским футболистам в Израиле на фоне конфликта России и Украины.



«Отношение не изменилось. Тут не смешивают спорт с политикой. Спорт — это спорт, политика — это политика. Футболисты тут ни при чём. Если игрок подойдёт по игровым и финансовым качествам, никто на его паспорт в Израиле смотреть не будет», — сказал Григорий Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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