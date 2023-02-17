Бывшая жена Дани Алвеса сообщила, что игрок не помнит о ночи в клубе, поскольку был пьян

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит событий, из-за которых оказался в тюрьме.



Как сообщает Marca со ссылкой на El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, бывшая супруга Дани Алвеса, сообщила, что футболист ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян.



Санс навестила бразильского футболиста в тюрьме, а позже развелась с ним.



Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.



Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником.



Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».