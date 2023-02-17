Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая жена Дани Алвеса сообщила, что игрок не помнит о ночи в клубе, поскольку был пьян

Бывшая жена Дани Алвеса сообщила, что игрок не помнит о ночи в клубе, поскольку был пьян
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит событий, из-за которых оказался в тюрьме.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, бывшая супруга Дани Алвеса, сообщила, что футболист ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян.

Санс навестила бразильского футболиста в тюрьме, а позже развелась с ним.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником.

Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».

Дани Алвес попался с поличным. Но его жизнь рушится не только из-за уголовного дела Дани Алвес попался с поличным. Но его жизнь рушится не только из-за уголовного дела
1
0
1
0
0
1
Поделиться
Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Marca

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023