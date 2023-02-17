Бывшая жена Дани Алвеса сообщила, что игрок не помнит о ночи в клубе, поскольку был пьян
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Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит событий, из-за которых оказался в тюрьме.
Как сообщает Marca со ссылкой на El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, бывшая супруга Дани Алвеса, сообщила, что футболист ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян.
Санс навестила бразильского футболиста в тюрьме, а позже развелась с ним.
Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.
Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником.
Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».
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