Агент Крицер: израильские клубы Дзюбу бы не потянули

Известный израильский агент Григорий Крицер ответил на вопрос, мог ли российский нападающий Артём Дзюба теоретически перейти в чемпионат Израиля, когда находился в поиске клуба.



«Финансово — не потянули бы. А учитывая, сколько он имел в «Зените», — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около миллиона евро. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до 500 тысяч в год. В командах с небольшими бюджетами потолок — 100–120 тысяч, в средних — до 200», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

8 февраля Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом».

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: