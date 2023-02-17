Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Рашфорд и Аксель Дисаси — в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

Маркус Рашфорд и Аксель Дисаси — в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы
Маркус Рашфорд
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В число номинантов вошли форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, хавбек «Шахтёра» Дмитрий Крыськив, нападающий «Севильи» Лукас Окампос, а также защитник «Монако» Аксель Дисаси.

Рашфорд помог своей команде добыть ничью в гостевом матче с «Барселоной» (2:2). На 52-й минуте он сделал счёт 1:1, а спустя семь минут после его прострела защитник каталонцев Жюль Кунде поразил собственные ворота. Дмитрий Крыськив открыл счёт в победном для «Шахтёра» матче с «Ренном» (2:1). Лукас Окампос помог «Севилье» разгромить ПСВ со счётом 3:0, забив один гол и записав на свой счёт одну результативную передачу. Аксель Дисаси принёс «Монако» победу в ярком матче с «Байером» (3:2), забив ударом из-за пределов штрафной в компенсированное ко второму тайму время.

Новость по теме
Рашфорд: эта ничья больше похожа на поражение

Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023