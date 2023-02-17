Маркус Рашфорд и Аксель Дисаси — в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В число номинантов вошли форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, хавбек «Шахтёра» Дмитрий Крыськив, нападающий «Севильи» Лукас Окампос, а также защитник «Монако» Аксель Дисаси.



Рашфорд помог своей команде добыть ничью в гостевом матче с «Барселоной» (2:2). На 52-й минуте он сделал счёт 1:1, а спустя семь минут после его прострела защитник каталонцев Жюль Кунде поразил собственные ворота. Дмитрий Крыськив открыл счёт в победном для «Шахтёра» матче с «Ренном» (2:1). Лукас Окампос помог «Севилье» разгромить ПСВ со счётом 3:0, забив один гол и записав на свой счёт одну результативную передачу. Аксель Дисаси принёс «Монако» победу в ярком матче с «Байером» (3:2), забив ударом из-за пределов штрафной в компенсированное ко второму тайму время.

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