Ханс-Дитер Флик: «Бавария» заслужила победу, хотя «ПСЖ» в концовке показал свою силу

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик, который ранее возглавлял «Баварию», высказался о победе мюнхенцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).



«Бавария» очень хорошо играла и заслужила победу в Париже, хотя «Пари Сен-Жермен» явно продемонстрировал свои сильные стороны к концу игры. Но всё-таки я думаю, что «Бавария» показала тот уровень, который у них есть», — приводит слова специалиста «твиттер» Bayern & Germany.



После пропущенного мяча форвард парижан Килиан Мбаппе, вышедший на замену, дважды отправил мяч в ворота соперника, но оба раза арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Ответная встреча состоится 8 марта в Германии.

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