«Челси» хочет предложить Мэйсона Маунта мадридскому «Атлетико» в обмен на Жоау Феликса

Лондонский «Челси» серьёзно настроен на выкуп Жоау Феликса у «Атлетико» по окончании аренды. Изначально в соглашении сторон не было прописано опции выкупа, однако «аристократы» впечатлены игрой и быстрой адаптацией португальца, поэтому намерены договориться о его трансфере, сообщает Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» готов заплатить за Феликса € 80 млн. Но, как сообщает Marca, лондонский клуб хочет снизить ценник Жоау путём включения в сделку своих игроков. В частности, «Челси» готов обменять Феликса на своего плеймейкера Мэйсона Маунта, который выпал из основного состава синих.

Напомним, Феликс перешёл в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» зимой 2023 года. Лондонцы заплатили € 11 млн за аренду португальца. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Феликса – около € 6 млн. Футболист перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года, мадридцы заплатили за Жоау рекордную для клуба сумму — € 126 млн.

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