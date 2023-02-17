Перед матчем «Химок» и «Кайсара» игроки почтили память жертв землетрясения в Турции

В эти минуты проходит контрольная встреча между подмосковными «Химками» и казахстанским «Кайсаром». Перед началом игры команды почтили память погибших в результате землетрясений в Турции минутой молчания.
Напомним, ранее в стране произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. Жертвами катастрофы стали тысячи человек.
В предыдущем матче подопечные Спартака Гогниева уступили московскому «Динамо» со счётом 2:4. Оба мяча игроки «Химок» забили с пенальти. После 17 туров РПЛ подмосковный коллектив занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место, имея в активе 12 очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне стыковых матчей, «Химки» отстают на одно очко.
- 17 февраля 2023
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