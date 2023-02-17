Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: выходец из СССР Гайдамак хотел стать мэром Иерусалима, ради этого купил «Бейтар»

Агент: выходец из СССР Гайдамак хотел стать мэром Иерусалима, ради этого купил «Бейтар»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, почему выходец из СССР Аркадий Гайдамак в конце 2000-х продал футбольный клуб «Бейтар» после нескольких лет руководства им.

«Он хотел стать мэром Иерусалима и думал, что через футбольный клуб сможет добиться определённого положения в обществе. А потом, у него была в то время судебная тяжба во Франции. Думаю, он рассчитывал получить в Израиле определённый политический статус, чтобы его не выдали французам. На этом было закручено всё. Но затем он получил мизер голосов на выборах и, видимо, сильно разочаровался в местной публике», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:

«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х «Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023