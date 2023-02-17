Агент: выходец из СССР Гайдамак хотел стать мэром Иерусалима, ради этого купил «Бейтар»
Поделиться
Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, почему выходец из СССР Аркадий Гайдамак в конце 2000-х продал футбольный клуб «Бейтар» после нескольких лет руководства им.
«Он хотел стать мэром Иерусалима и думал, что через футбольный клуб сможет добиться определённого положения в обществе. А потом, у него была в то время судебная тяжба во Франции. Думаю, он рассчитывал получить в Израиле определённый политический статус, чтобы его не выдали французам. На этом было закручено всё. Но затем он получил мизер голосов на выборах и, видимо, сильно разочаровался в местной публике», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
13:40
-
13:35
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:15
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
Партнерский контент