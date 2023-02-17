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Обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Россия — по-прежнему на 23-м месте

Обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Россия — по-прежнему на 23-м месте
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УЕФА обновил таблицу коэффициентов на своём официальном сайте. Расстановка мест в рейтинге не изменилась по сравнению с его прошлой версией, однако некоторым странам были добавлены баллы.

Стоит отметить, что Россия по-прежнему находится на 23-м месте — между Швецией и Венгрией. Однако это временно, ведь Россия является единственной страной, которой ещё не начислили баллы за сезон-2022/2023. При этом известно, что россияне гарантировано получат 4,333 балла, но они будут добавлены в рейтинг только по окончании сезона, в то время как другие государства получают очки по ходу кампании.

Отметим, что фиксированные 4,333 очка прямо сейчас подняли бы Россию на 18-ю строчку в рейтинге УЕФА – между Данией и Хорватией.

Топ-25 рейтинга УЕФА

Топ-25 рейтинга УЕФА

Фото: Скриншот с официального сайта УЕФА

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