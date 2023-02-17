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Агент: Соса скучал на базе «Спартака» и жаловался: «Хочу домой!»

Агент: Соса скучал на базе «Спартака» и жаловался: «Хочу домой!»
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Известный израильский агент Григорий Крицер назвал уругвайца Марсело Сосу самым неприспособленным к жизни в России легионером из числа тех, кого привозил в Российскую Премьер-Лигу.

«В середине нулевых в «Спартак» приезжал в аренду Марсело Соса, опорный полузащитник из Уругвая. Вот он совсем недолго пробыл в России. Психологически ему было очень трудно. Скучал на базе, жаловался: «Хочу домой!» В «Атлетико» у него лучше получилось», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Уругвайский полузащитник Марсело Соса выступал за московский «Спартак» в 2004 году. Он провёл восемь матчей в чемпионате России.

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:

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