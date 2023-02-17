Легендарная футболистка Марта вернулась после тяжёлой травмы и оформила голевую передачу

Шестикратная обладательница премии «Игрок года в мире по версии ФИФА» бразильская футболистка Марта вернулась на поле после тяжёлой травмы и оформила голевую передачу уже через четыре минуты. Она вышла на поле впервые за 327 дней.

36-летняя бразильская футболистка восстанавливалась после серьёзного повреждения связок колена с марта 2022 года. Она вышла на замену на 68-й минуте в матче сборной Бразилии с национальной командой Японии в турнире Shebelieves Cup. Марте понадобилось четыре минуты, чтобы оформить голевую передачу на Дебинью, которая забила единственный мяч во встрече. Сборная Бразилии одержала победу со счётом 1:0.

Видео доступно на YouTube-канале U.S. Soccer

Бразильянка с 2017 года выступает за американскую команду «Орландо Прайд».