Валерий Кечинов — о сборной России: где экспериментировать, если не в матче с Ираном?

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными Ирана и России. Ранее появилась информация, согласно которой эта встреча может состояться в марте.



«Отлично отношусь к этой идее. У нас сейчас небольшой выбор по товарищеским матчам. Поэтому это отличный выбор, а сборная Ирана очень серьёзный соперник: они выступали на последнем чемпионате мира.



Здесь можно будет посмотреть на уровень нашей сборной на сегодняшний день. Сейчас как раз самое время для экспериментов. Главный тренер сейчас может смотреть, у нас сейчас есть это время. Где, если не в таких играх, экспериментировать? Главный тренер разберётся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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