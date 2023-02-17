В Австралии шестилетних футболистов заставляют надевать радужную форму
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В Австралии разгорелся скандал, связанный с тем, что шестилетних и семилетних детей вынуждают надевать радужную форму. Как сообщает Sky News Australia, родители некоторых из юных футболистов рассказали, что их дети должны надеть «форму гордости», чтобы в перерыве матча местного первенства выйти на поле и продемонстрировать поддержку ЛГБТ-движению. В противном случае их могут не пригласить на игру А-Лиги — высшего дивизиона Австралии.
Австралийский политик Стивен Конрой отреагировал на эту ситуацию: «Если каким-то образом накажут тех, кто откажется выполнить это условие, это будет актом саморазрушения. «Форма гордости» — это замечательно, но, если детей не выпустят на поле, это будет самый серьёзный автогол за всё время».
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