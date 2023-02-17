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«Химки» сыграли вничью с «Кайсаром» в контрольной встрече

«Химки» сыграли вничью с «Кайсаром» в контрольной встрече
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Завершился контрольный матч между подмосковными «Химками» и казахстанским «Кайсаром». Команды встречались в Белеке (Турция). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Подопечные Спартака Гогниева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря точному удару Александра Долгова, однако ещё до перерыва «Кайсар» смог сравнять счёт. Спустя четыре минуты после начала второй половины встречи химчане снова повели после гола Исмаила Дибирова. В концовке казахстанский клуб сумел вырвать ничью – 2:2.

В предыдущем матче подопечные Спартака Гогниева уступили московскому «Динамо» со счётом 2:4. Оба мяча игроки «Химок» забили с пенальти. После 17 туров РПЛ подмосковный коллектив занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место, имея в активе 12 очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне стыковых матчей, «Химки» отстают на одно очко.

Сегодня, 17 февраля, «Химки» проведут ещё один товарищеский матч – в 17:00 они сыграют с «Астаной».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2023, пятница. 11:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 2
Кайсар
Кызылорда, Казахстан
1:0 Долгов – 28'   1:1 Сахалбаев – 34'   2:1 Дибиров – 49'   2:2 Ануарбеков – 86'
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