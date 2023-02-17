«Химки» сыграли вничью с «Кайсаром» в контрольной встрече

Завершился контрольный матч между подмосковными «Химками» и казахстанским «Кайсаром». Команды встречались в Белеке (Турция). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.



Подопечные Спартака Гогниева вышли вперёд на 28-й минуте благодаря точному удару Александра Долгова, однако ещё до перерыва «Кайсар» смог сравнять счёт. Спустя четыре минуты после начала второй половины встречи химчане снова повели после гола Исмаила Дибирова. В концовке казахстанский клуб сумел вырвать ничью – 2:2.



В предыдущем матче подопечные Спартака Гогниева уступили московскому «Динамо» со счётом 2:4. Оба мяча игроки «Химок» забили с пенальти. После 17 туров РПЛ подмосковный коллектив занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место, имея в активе 12 очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне стыковых матчей, «Химки» отстают на одно очко.



Сегодня, 17 февраля, «Химки» проведут ещё один товарищеский матч – в 17:00 они сыграют с «Астаной».