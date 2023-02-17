Чалов: на тот момент не понимал, зачем Вернблум прессует. Теперь — да

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем полузащитнике красно-синих Понтусе Вернблуме.
«Вернблум прессовал? Я всегда спокойно относился. Хотя на тот момент не понимал, зачем он так делает. Теперь — да.
Такого человека не хватает в ЦСКА? Да, но это должно быть не искусственно. Лидером должен быть тот, кто играет давным-давно, чтобы все чувствовали, как много он значит для команды.
Вообще, считаю, мы можем и без такого футболиста выигрывать любые матчи — склад игры поменялся. Уровень игроков, их подготовка у ЦСКА выше всех — показывали это в начале сезона. Даже если взять «Зенит». К матчу в Питере не все были готовы. А когда все здоровы, уровень ЦСКА очень высокий.
Если превосходишь других на две головы, если каждый делает то, что должен, то фигура, о которой мы говорим, не нужна. «Барселоне» вряд ли нужен был мотивирующий футболист, когда они просто всех возили: каждый понимал, что требуется», — приводит слова Чалова Sport24.
- 17 февраля 2023
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