Чалов: на тот момент не понимал, зачем Вернблум прессует. Теперь — да

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем полузащитнике красно-синих Понтусе Вернблуме.

«Вернблум прессовал? Я всегда спокойно относился. Хотя на тот момент не понимал, зачем он так делает. Теперь — да.



Такого человека не хватает в ЦСКА? Да, но это должно быть не искусственно. Лидером должен быть тот, кто играет давным-давно, чтобы все чувствовали, как много он значит для команды.



Вообще, считаю, мы можем и без такого футболиста выигрывать любые матчи — склад игры поменялся. Уровень игроков, их подготовка у ЦСКА выше всех — показывали это в начале сезона. Даже если взять «Зенит». К матчу в Питере не все были готовы. А когда все здоровы, уровень ЦСКА очень высокий.



Если превосходишь других на две головы, если каждый делает то, что должен, то фигура, о которой мы говорим, не нужна. «Барселоне» вряд ли нужен был мотивирующий футболист, когда они просто всех возили: каждый понимал, что требуется», — приводит слова Чалова Sport24.