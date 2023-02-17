Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов: на тот момент не понимал, зачем Вернблум прессует. Теперь — да

Чалов: на тот момент не понимал, зачем Вернблум прессует. Теперь — да
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем полузащитнике красно-синих Понтусе Вернблуме.

«Вернблум прессовал? Я всегда спокойно относился. Хотя на тот момент не понимал, зачем он так делает. Теперь — да.

Такого человека не хватает в ЦСКА? Да, но это должно быть не искусственно. Лидером должен быть тот, кто играет давным-давно, чтобы все чувствовали, как много он значит для команды.

Вообще, считаю, мы можем и без такого футболиста выигрывать любые матчи — склад игры поменялся. Уровень игроков, их подготовка у ЦСКА выше всех — показывали это в начале сезона. Даже если взять «Зенит». К матчу в Питере не все были готовы. А когда все здоровы, уровень ЦСКА очень высокий.

Если превосходишь других на две головы, если каждый делает то, что должен, то фигура, о которой мы говорим, не нужна. «Барселоне» вряд ли нужен был мотивирующий футболист, когда они просто всех возили: каждый понимал, что требуется», — приводит слова Чалова Sport24.

Чалов сделал мощное заявление по переходу РФС в Азию. Наконец-то об этом заговорили честно Чалов сделал мощное заявление по переходу РФС в Азию. Наконец-то об этом заговорили честно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023