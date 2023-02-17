Владимир Габулов — о матче с Ираном: это нужно нашему футболу, игрокам и стране

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана в марте.
«Любой соперник в нынешних условиях хороший. Сейчас сборной России нужно как можно больше играть, чтобы сборная собиралась, футболисты были в тонусе, болельщик видел, что есть команда. Это нужно нашему футболу, игрокам и стране. Иран – хороший соперник, будет отличный спарринг. Любой международный матч в составе сборной России для футболиста – это опыт, особенно для тех, кто за национальную команду не играл или играл, но очень мало», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».
Сборная России была отстранена от участия в международных турнирах весной прошлого года.
Команда Ирана на чемпионате мира в Катаре заняла третье место в группе B, пропустив вперёд Англию и США.
- 17 февраля 2023
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