Владимир Габулов — о матче с Ираном: это нужно нашему футболу, игрокам и стране

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана в марте.

«Любой соперник в нынешних условиях хороший. Сейчас сборной России нужно как можно больше играть, чтобы сборная собиралась, футболисты были в тонусе, болельщик видел, что есть команда. Это нужно нашему футболу, игрокам и стране. Иран – хороший соперник, будет отличный спарринг. Любой международный матч в составе сборной России для футболиста – это опыт, особенно для тех, кто за национальную команду не играл или играл, но очень мало», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Сборная России была отстранена от участия в международных турнирах весной прошлого года.

Команда Ирана на чемпионате мира в Катаре заняла третье место в группе B, пропустив вперёд Англию и США.